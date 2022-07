Il Decreto Trasparenza è legge: le aziende costrette a rivedere i contratti di lavoro in pieno agosto (Di sabato 30 luglio 2022) Arriva la Trasparenza nei contratti di lavoro, anche se il prezzo che dovranno pagare le imprese, in termini di adempimenti e burocrazia, è molto alto. È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 104 del 27 giugno 2022, con il quale le aziende dovranno riscrivere tutti i contratti di lavoro. Il Decreto è figlio della cosiddetta direttiva Trasparenza (numero 2019/1152). Approvata per garantire la conoscenza delle condizioni di lavoro a tutti i lavoratori che nel territorio dell’Unione Europea hanno un rapporto di lavoro. La riscrittura dei contratti di lavoro dovrà essere fatta in pieno agosto. Proprio ... Leggi su open.online (Di sabato 30 luglio 2022) Arriva laneidi, anche se il prezzo che dovranno pagare le imprese, in termini di adempimenti e burocrazia, è molto alto. È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale ilLegislativo n. 104 del 27 giugno 2022, con il quale ledovranno riscrivere tutti idi. Ilè figlio della cosiddetta direttiva(numero 2019/1152). Approvata per garantire la conoscenza delle condizioni dia tutti i lavoratori che nel territorio dell’Unione Europea hanno un rapporto di. La riscrittura deididovrà essere fatta in. Proprio ...

