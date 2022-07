Il Covid perseguita Biden: di nuovo positivo. Svelato il colpevole (Di sabato 30 luglio 2022) Il presidente americano Joe Biden è risultato nuovamente positivo al Covid. A renderlo noto è la Casa Bianca parlando del ‘rimbalzo' di positività osservato in una piccola percentuale di pazienti che viene curata con il Paxlovid, l'antivirale somministrato al numero uno di Washington. Biden è risultato negativo in tutti i test effettuati da martedì a venerdì mentre il test antigenico effettuato sabato mattina ha dato risultato positivo. Il presidente - viene spiegato - non ha sintomi, si sente bene e quindi non riprenderà nessun trattamento medico pur rimanendo sotto stretta osservazione. Biden tornerà quindi a lavorare in isolamento. «Oggi sono risultato positivo al Covid di nuovo. Questo accade con una piccola minoranza di ... Leggi su iltempo (Di sabato 30 luglio 2022) Il presidente americano Joeè risultato nuovamenteal. A renderlo noto è la Casa Bianca parlando del ‘rimbalzo' di positività osservato in una piccola percentuale di pazienti che viene curata con il Paxlovid, l'antivirale somministrato al numero uno di Washington.è risultato negativo in tutti i test effettuati da martedì a venerdì mentre il test antigenico effettuato sabato mattina ha dato risultato. Il presidente - viene spiegato - non ha sintomi, si sente bene e quindi non riprenderà nessun trattamento medico pur rimanendo sotto stretta osservazione.tornerà quindi a lavorare in isolamento. «Oggi sono risultatoaldi. Questo accade con una piccola minoranza di ...

