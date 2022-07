sportli26181512 : Il Chelsea piomba su Casadei: offerti 8 milioni all’Inter: Il Chelsea piomba su Casadei: offerti 8 milioni all’Inte… - Bubu_Inter : RT @Gazzetta_it: Il Chelsea piomba su Casadei: offerti 8 milioni all’Inter #calciomercato - Gazzetta_it : Il Chelsea piomba su Casadei: offerti 8 milioni all’Inter #calciomercato - giancarlopek59 : Il Chelsea piomba su Casadei: prima offerta ufficiale all'Inter - infoitsport : Milan-De Ketelaere, manca l'ufficialità. Inter, il Chelsea piomba su Casadei -

... in primis perché il valore del giocatore, con il contesto giusto, può crescere sensibilmente nei prossimi anni; a seguire - aspetto da non sottovalutare - perché con un club con ilsi può ...Ilva in pressing sull'Inter: nel mirino dei Blues c'è il giovanissimo centrocampista classe 2003 Cesare Casadei Ilsu Cesare Casadei, centrocampista classe 2003 dell'Inter. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ilvorrebbe comprarlo a titolo definitivo. Il giocatore, oltre che ...Il Chelsea è tornato alla carica per Cesare Casadei. Il centrocampista classe 2003 è da tempo nel mirino della società inglese, che avrebbe voluto inserire il suo cartellino nella trattativa per il ri ...In ottica calciomercato, l'Inter sarebbe al lavoro sulle uscite: su Cesare Casadei sarebbe piombato il Chelsea ...