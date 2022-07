Il caso Mario Biondo - Suicidio apparente, stasera su Nove: la vera storia (Di sabato 30 luglio 2022) Per il ciclo “Nove racconta” oggi, 30 luglio, va in onda lo speciale tv “Il caso Mario Biondo - Suicidio apparente”: trovato impiccato nella sua casa di Madrid nel maggio del 2013, il cameraman italiano è... Leggi su today (Di sabato 30 luglio 2022) Per il ciclo “racconta” oggi, 30 luglio, va in onda lo speciale tv “Il”: trovato impiccato nella sua casa di Madrid nel maggio del 2013, il cameraman italiano è...

CinziaEmanuelli : @GuidoCrosetto @lucianocapone Che significa? Sono solo promesse irrealizzabili sparate a caso e poi quando si va al… - Nat_Casatelli : RT @Confronti_CNT: Continuiamo ad avere alta l'attenzione sul caso #Paciolla. Andrea Purgatori ha intervistato i genitori di Mario per OGGI… - acmattiam : @antonioni_mario È un buon giocatore, infatti per me 25 milioni li vale, 40 milioni li vale uno forte forte oppure… - Fra0391 : @homer_mario Probabilmente no, ma Dalbert è un caso più unico che raro, miglior terzino dell'anno in Francia rivela… - homer_mario : @Cobretti_80 Vabbè che ti devo dire tutti i settori giovanili del mondo hanno uno da mettere a caso in prima squadra noi no, ma va bene cosi -