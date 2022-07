Il Bayern Monaco vince la Supercoppa di Germania | scoppiettante 3-5 al Lipsia

(Di sabato 30 luglio 2022) Ilapre la stagione con il botto: la squadra di Nagelsmann ha conquistato ladial termine di una partitacontro il. La gara si sblocca dopo appena 14 minuti con un gol messo a segno di Musiala, si registra la reazione delma la marcatura di Nkunku viene annullata per fuorigioco. L’ex Liverpool Mane si presenta alla grande, è il gol del raddoppio. Al 45? Pavard chiude i conti. Nel secondo tempo ilprova a riaprire la partita con Halstenberg, Gnabry mette ila distanza di sicurezza. Nel finale arrivano anche i gol di Nkunku su rigore e Olmo. Finisce con il risulto di 3-5, in gol anche Sane. Illa ...

Lipsia3 - 5, i bavaresi vincono al termine di una finalissima emozionante la Supercoppa di Germania Una finale di Supercoppa di Germania al cardiopalma quella che si è giocata tra Lipsia e ...Nel Barcellona ovviamente osservato speciale quel Robert Lewandowski che ha lasciato dopo anni il, rimettendosi in gioco nella Liga spagnola proprio nell'anno dei Mondiali. Diretta/ ...Il Bayern Monaco, con Sadio Mané in gol nella prima partita ufficiale dopo il trasferimento dal Liverpool, ha battuto 5-3 (3-0) il Lipsia sul prato della Red Bull Arena, e ha vinto la decima Supercopp ...Il Bayern Monaco batte 5-3 l’RB Lipsia alla RedBull Arena nella Supercoppa di Germania 2022/23. I bavaresi trionfano per la decima volta nella competizione e sono il primo club ad arrivare in doppia c ...