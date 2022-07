Ictus, come riparare il sistema nervoso: la scoperta può cambiare la storia (Di sabato 30 luglio 2022) In Italia ogni anno, circa 185.000 persone vengono colpite da Ictus celebrale che rappresenta la terza causa di morte - dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie - e la prima causa assoluta di disabilità (l'invalidità permanente delle persone che superano la fase acuta determina negli anni successivi una spesa che si può stimare intorno ai 100.000 euro). Ecco perché l'annuncio di un nuovo farmaco in grado di promuovere la riparazione del sistema nervoso a seguito di Ictus è stato salutato con grande entusiamo dal mondo della scienza. Si tratta del NVG-291-R, sviluppato da NervGen Pharma Corp. Lo studio, pubblicato sulla rivista Cell Reports, è stato condotto dagli scienziati dell'Università di Cincinnati e della Case Western Reserve University, che hanno testato il medicinale in un modello animale. Il team, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) In Italia ogni anno, circa 185.000 persone vengono colpite dacelebrale che rappresenta la terza causa di morte - dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie - e la prima causa assoluta di disabilità (l'invalidità permanente delle persone che superano la fase acuta determina negli anni successivi una spesa che si può stimare intorno ai 100.000 euro). Ecco perché l'annuncio di un nuovo farmaco in grado di promuovere la riparazione dela seguito diè stato salutato con grande entusiamo dal mondo della scienza. Si tratta del NVG-291-R, sviluppato da NervGen Pharma Corp. Lo studio, pubblicato sulla rivista Cell Reports, è stato condotto dagli scienziati dell'Università di Cincinnati e della Case Western Reserve University, che hanno testato il medicinale in un modello animale. Il team, ...

