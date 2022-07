(Di sabato 30 luglio 2022) Undi neppure duee i genitori che non sanno ancora il perché. E' ancora un mistero la tragedia che giovedì sera ha colpito la comunità di Longarone, in provincia di Belluno. Nicolò Feltrin, due...

capannoli : Ultimo appuntamento questo pomeriggio al Parco giochi 'Lo Scarabocchio' alle 18.30 #Phosphoros #estate… - telodogratis : I giochi al parco con papà, poi il malore: morto bambino di due anni - ladoria1 : @FrankieGoesT È un parco giochi per gli amanti del verde - romatoday : I giochi al parco con papà, poi il malore: morto bambino di due anni - PalermoToday : I giochi al parco con papà, poi il malore: morto bambino di due anni -

il Resto del Carlino

Il piccolo era stato in unin compagnia del padre nelle ore precedenti. Ed è stato il genitore a formulare questa eventualità, riferendo di aver visto ad un certo punto il figlio mettere ...Il piccolo era stato in unin compagnia del padre nelle ore precedenti. Ed è stato il genitore - riferisce il Corriere delle Alpi - a formulare questa eventualità, riferendo di aver ... Borella ha il suo parco pubblico con giochi per bimbi Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...A segnalare alla nostra redazione la mancanza di servizi di informazione causata dalla chiusura degli infopoint del Parco Nazionale della Sila, sono stati alcuni turisti che hanno scelto di trascorrer ...