I giapponesi, la cultura del lavoro e quell'incomprensibile (per noi occidentali) "ansia" da ferie (Di sabato 30 luglio 2022) Cronache d'Oriente di Alfonso Vitiello Per un Giapponese non è facile smettere di lavorare per andare in ferie. Anni fa ero in metropolitana e fui colpito da uno slogan apparso sul muro e nei vagoni che recitava: "Prenditi una settimana di vacanze". Vi era ritratta l'immagine di un papà intento alla pesca in compagnia di suo figlio bambino tra una natura verde e rilassante. Ma questo era solo un poster: mai e poi mai un giapponese sarebbe stato convinto a prendersi uno svago simile per cosi tanto tempo. Non è facile e non è uso e costume in Giappone smettere di lavorare per tanto tempo come pure convincere un amico a fare settimane di ferie come in occidente. L'abitudine al lavoro e sacra, come pure rimanere in ufficio fino a tarda sera. La fedeltà aziendale è una dote che il Giappone apprezza all'infinito: infatti la mobilità del ...

