I frammenti del razzo cinese in caduta sulla Terra potrebbero finire vicino all'Italia (Di sabato 30 luglio 2022) "Il sorvolo dell'Italia" da parte del detrito del razzo cinese durerà 32 secondi ed è "previsto tra questa notte alle 23.08 e le 11.03 di domani mattina": lo riferiscono fonti della Difesa spiegando che verrano "lambite una parte della Calabria, la Basilicata e la Puglia" con la probabilità di un impatto "molto bassa, ma presente". Il Centro Space Situational Awareness di Poggio Renatico, in coordinamento con il Comando delle Operazioni Spaziali (COS) della Difesa, che opera alle dipendenze del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), sta monitorando il rientro incontrollato nell'atmosfera del secondo stadio di un razzo cinese che, il 24 luglio, aveva portato in orbita il modulo Wentian della stazione spaziale della Repubblica Popolare cinese.

