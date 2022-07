I dubbi di Pogba: dopo il weekend la visita in Francia, poi si decide (Di sabato 30 luglio 2022) L'attesa magari porterà consiglio. È quello che si augura Paul Pogba, che sta vivendo ore particolari con la speranza di prendere la decisione giusta. Il centrocampista francese si è fatto male una ... Leggi su gazzetta (Di sabato 30 luglio 2022) L'attesa magari porterà consiglio. È quello che si augura Paul, che sta vivendo ore particolari con la speranza di prendere la decisione giusta. Il centrocampista francese si è fatto male una ...

