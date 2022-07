I diversi significati della parola «montante», spiegati dall’Accademia della Crusca (Di sabato 30 luglio 2022) Tratto dall’Accademia della Crusca Un lettore chiede se la parola montante può essere usata per indicare una somma di denaro; un altro lettore domanda invece se, nell’ambito della consulenza previdenziale, dove per indicare il ‘cumulo dei contributi accantonati dal lavoratore’ si usa il termine montante, sia legittimo l’impiego di montantone per designare un ‘montante soggetto a maggiorazioni’. Risposta Attestato fin dal XIV secolo, montante, dal verbo montare, ‘che monta’, ha assunto nel tempo un valore quasi esclusivamente aggettivale e nominale, in modo analogo a molti altri participi presenti della lingua italiana (cfr. D’Achille 2010, p. 139), e ha ... Leggi su linkiesta (Di sabato 30 luglio 2022) TrattoUn lettore chiede se lapuò essere usata per indicare una somma di denaro; un altro lettore domanda invece se, nell’ambitoconsulenza previdenziale, dove per indicare il ‘cumulo dei contributi accantonati dal lavoratore’ si usa il termine, sia legittimo l’impiego di montantone per designare un ‘soggetto a maggiorazioni’. Risposta Attestato fin dal XIV secolo,, dal verbo montare, ‘che monta’, ha assunto nel tempo un valore quasi esclusivamente aggettivale e nominale, in modo analogo a molti altri participi presentilingua italiana (cfr. D’Achille 2010, p. 139), e ha ...

