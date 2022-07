Highlights e gol Newcastle-Atalanta 1-0 | amichevole precampionato 2022 VIDEO

infoitsport : Highlights e gol Twente-Bologna 4-1, amichevole precampionato 2022 (VIDEO) - zazoomblog : Highlights e gol Twente-Bologna 4-1 amichevole precampionato 2022 (VIDEO) - #Highlights #Twente-Bologna - espertheo : Visto un paio di highlights, questa bestia deve arrivare prima di subito a Milanello Con questo, Fik e Pierre, con… - 8110JR : RT @SkySport: ?? IL GALLO FA 100 SOTTO LA 'MARATONA' ?? Centesimo gol in Serie A per Belotti ???? È il terzo italiano più giovane a raggiungere… - Cagliari_1920 : Strasburgo Cagliari 1-2, gli highlights del match: eurogol di Desogus e incornata di Pavoletti – VIDEO… -

Glidi Parma - Lecce 1 - 0 . La prima chance dadel Lecce arriva al 35 . Cross di Listkowski. Chichizola anticipa Ceesay e riesce successivamente a murare anche Askildsen. Al 41 altri ...Glie le azioni salienti di Udinese - Chelsea 1 - 3, test amichevole della Dacia Arena. Decidono le reti di Kante, Sterling e Mount. Ai friulani non basta ildi Deulofeu in una giornata ...Ecco le azioni salienti di questo test amichevole di fronte ai 15.000 spettatori dello stadio friulano Ai friulani non basta il gol di Deulofeu in una giornata contrassegnata dal ritorno ufficiale in ...Il match si decide tutto nel primo tempo, con le 4 reti segnate dagli olandesi e il gol “della bandiera” messo a segno dal Bologna con Soumaro. Di seguito gli highlights Highlights e gol Twente-Bologn ...