"Ha di nuovo il Covid". Reinfezione lampo per Biden, ma qualcosa non torna (Di sabato 30 luglio 2022) Joe Biden di nuovo positivo al Covid. Il presidente degli Stati Uniti aveva annunciato pochi giorni fa di essere negativo e ora ripiomba nell'incubo. Ad annunciarlo lui stesso: "Ragazzi oggi sono risultato positivo al Covid di nuovo. Accade a qualcuno. Non ho sintomi ma mi isolo per la sicurezza di tutti quelli che mi circondano. Sono ancora al lavoro e presto tornerò in pista", ha scritto su Twitter dopo l'annuncio della Casa Bianca. Un vero colpo basso, visto che lo stesso Biden aveva commentato così lo stato di salute del suo successore Donald Trump: "Quando il mio predecessore ha avuto il Covid è stato trasferito in elicottero al Walter Reed Medical Center, era malato gravemente, fortunatamente si è rimesso. Io ho preso il Covid ed ho ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Joedipositivo al. Il presidente degli Stati Uniti aveva annunciato pochi giorni fa di essere negativo e ora ripiomba nell'incubo. Ad annunciarlo lui stesso: "Ragazzi oggi sono risultato positivo aldi. Accade a qualcuno. Non ho sintomi ma mi isolo per la sicurezza di tutti quelli che mi circondano. Sono ancora al lavoro e presto tornerò in pista", ha scritto su Twitter dopo l'annuncio della Casa Bianca. Un vero colpo basso, visto che lo stessoaveva commentato così lo stato di salute del suo successore Donald Trump: "Quando il mio predecessore ha avuto ilè stato trasferito in elicottero al Walter Reed Medical Center, era malato gravemente, fortunatamente si è rimesso. Io ho preso iled ho ...

