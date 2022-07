“Ha deciso di farlo”. Fabrizio Corona, non solo le nozze: l’ultima voce fa esplodere il gossip estivo (Di sabato 30 luglio 2022) Una vera e propria notizia bomba sta travolgendo in queste ore Fabrizio Corona e la sua fidanzata Sara Barbieri. Stando alle ultime voci, potrebbe accadere qualcosa di inaspettato, che stravolgerebbe nuovamente la vita dell’ex re dei paparazzi. Su di lui si è soffermato anche Alessandro Cecchi Paone, che ha voluto fornire la sua versione sulle intenzioni dell’ex di Nina Moric. Ha risposto ad un lettore del settimanale Nuovo Tv, che gli aveva chiesto maggiori delucidazioni in merito. Prima di dirvi tutto su Fabrizio Corona e Sara Barbieri, vi ricordiamo che lui è intervenuto recentemente sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti: “Forza ora fate il vostro lavoro… Non speculate, guadagnate facendo il vostro lavoro. Chi decide di fare parte di questo mondo deve accettare anche e soprattutto il rovescio della ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 30 luglio 2022) Una vera e propria notizia bomba sta travolgendo in queste oree la sua fidanzata Sara Barbieri. Stando alle ultime voci, potrebbe accadere qualcosa di inaspettato, che stravolgerebbe nuovamente la vita dell’ex re dei paparazzi. Su di lui si è soffermato anche Alessandro Cecchi Paone, che ha voluto fornire la sua versione sulle intenzioni dell’ex di Nina Moric. Ha risposto ad un lettore del settimanale Nuovo Tv, che gli aveva chiesto maggiori delucidazioni in merito. Prima di dirvi tutto sue Sara Barbieri, vi ricordiamo che lui è intervenuto recentemente sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti: “Forza ora fate il vostro lavoro… Non speculate, guadagnate facendo il vostro lavoro. Chi decide di fare parte di questo mondo deve accettare anche e soprattutto il rovescio della ...

lautarismo1981 : @JKR_rld Evita di rilanciare la merdosa, criminale e fetida propaganda putiniana. Dopo che hai deciso di farlo, chi… - lautarismo1981 : @cris_cersei Evita di rilanciare la merdosa, criminale e fetida propaganda putiniana. Dopo che hai deciso di farlo,… - GabriellaCicog1 : malattia... e così anche del vaccino: basti pensare all'influenza... Con le scoperte dei vaccini, che hanno salvato… - libertavt : RT @carlalena8: Ci sono dei limiti che non vanno mai superati. MAI. Ci sfanculiamo tra#, ridiamo e scherziamo,ma il RISPETTO non deve mai… - yanwangji : Xhl d'ora in poi ha deciso di prendersi cura di se stesso soltanto perché adesso sa che sj non sopporterebbe che si… -