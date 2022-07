Guai in vista per il presidente Usa: Biden junior nel mirino dei giudici federali per ‘torbidi’ affari (Di sabato 30 luglio 2022) Nuovi Guai per il presidente Usa, Joe Biden a pochi mesi dalle elezioni di mezzo mandato per colpa del rampollo della famiglia: il figlio Hunter. Finora la grande stampa democratica americana aveva bollato come “disinformazione russa” le notizie poco edificanti sui “torbidi” affari di Biden junior. Oggi è la Cnn a fare luce sulle indagini federali che riguardano le attività di Biden junior. Che sarebbero a una svolta, riporta l’emittente. “Insieme alle discussioni tra i pubblici ministeri del Delaware, gli investigatori che gestiscono l’indagine e i funzionari del quartier generale del Dipartimento di giustizia”. Nei Guai il figlio di Biden, Hunter Le accuse che potrebbero essere formulate contro ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 30 luglio 2022) Nuoviper ilUsa, Joea pochi mesi dalle elezioni di mezzo mandato per colpa del rampollo della famiglia: il figlio Hunter. Finora la grande stampa democratica americana aveva bollato come “disinformazione russa” le notizie poco edificanti sui “torbidi”di. Oggi è la Cnn a fare luce sulle indaginiche riguardano le attività di. Che sarebbero a una svolta, riporta l’emittente. “Insieme alle discussioni tra i pubblici ministeri del Delaware, gli investigatori che gestiscono l’indagine e i funzionari del quartier generale del Dipartimento di giustizia”. Neiil figlio di, Hunter Le accuse che potrebbero essere formulate contro ...

