Gruppo Fs, Rfi rilancia gara da 760 milioni per i servizi di gestione nelle stazioni (Di sabato 30 luglio 2022) Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando di gara, dell'importo complessivo di circa 760 milioni, per l'affidamento, secondo 6 lotti geografici, dei servizi connessi alla gestione operativa delle oltre 2.000 stazioni presenti su tutto il territorio nazionale. Gli operatori individuati supporteranno RFI nell'ambito delle attività di pulizie, decoro, manutenzione ordinaria e gestione operativa delle stazioni con gli obiettivi di innalzare i livelli e migliorare la qualità dei servizi offerti alle persone. Il contratto avrà durata triennale e la scadenza di presentazione delle offerte è fissata per il prossimo 10 ottobre 2022.

