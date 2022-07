Grillo e lo stop al terzo mandato: "Noi contagiati dagli zombie ma vinceremo" (Di sabato 30 luglio 2022) AGI - "Ringraziamo chi di noi ha combattuto e combatte ancora. Per alcuni è il tempo di farlo con la forza della precarietà, perché solo così potremo vincere contro gli zombie, di cui Roma è schiava". Beppe Grillo lo scrive in un post sul suo blog. "Onore a chi ha servito con coraggio e altruismo, auguri a chi prosegue il suo cammino - conclude - Stringiamoci a coorte! L'Italia ci sta chiamando". "Non esiste un vento favorevole per chi non sa dove andare, ma è certo che per chi va controcorrente il vento è sempre sfavorevole. Sapevamo fin dall'inizio di dover combattere contro zombie che avrebbero fatto di tutto per sconfiggerci o, ancor peggio, contagiarci - ha aggiunto Grillo - e così è stato: alcuni di noi sono caduti, molti sono stati contagiati. Ma siamo ancora qui, e alla fine ... Leggi su agi (Di sabato 30 luglio 2022) AGI - "Ringraziamo chi di noi ha combattuto e combatte ancora. Per alcuni è il tempo di farlo con la forza della precarietà, perché solo così potremo vincere contro gli, di cui Roma è schiava". Beppelo scrive in un post sul suo blog. "Onore a chi ha servito con coraggio e altruismo, auguri a chi prosegue il suo cammino - conclude - Stringiamoci a coorte! L'Italia ci sta chiamando". "Non esiste un vento favorevole per chi non sa dove andare, ma è certo che per chi va controcorrente il vento è sempre sfavorevole. Sapevamo fin dall'inizio di dover combattere controche avrebbero fatto di tutto per sconfiggerci o, ancor peggio, contagiarci - ha aggiunto- e così è stato: alcuni di noi sono caduti, molti sono stati. Ma siamo ancora qui, e alla fine ...

mauroboccaccio : Grillo,stop ai due mandati, nessuna deroga. E quindi uscimmo senza riveder le stelle. #moleskinedimauroboccaccio #Grillo - pieranna64 : @beppe_grillo Ma con lo stop al secondo mandato che vuoi dimostrare che sei coerente? Eppure me lo ricordo quando n… - 13_lumina : RT @luciano55321084: Nel M5S vince la linea Grillo: no alla deroga dei due mandati che faceva parte del loro programma elettorale e per cui… - GiuffridaGianni : @radiopopmilano @LuigiAmbrosio Grillo odia Conte. Stop. - luciano55321084 : Nel M5S vince la linea Grillo: no alla deroga dei due mandati che faceva parte del loro programma elettorale e per… -