Grillo | ' Contagiati dagli zombie | ma alla fine vinceremo' - Politica - quotidiano net

(Di sabato 30 luglio 2022) BeppeRoma, 30 luglio 2022 - "Non esiste un vento favorevole per chi non sa dove andare, ma è certo che per chi va controcorrente il vento è sempre sfavorevole. Sapevamo fin dall'inizio di ...

stranifattinews : Elezioni, Grillo: “Alcuni di noi contagiati dagli ‘zombie’ ma vinceremo”. Calenda: “Entro lunedì decidia... - AMIStaDeS_2017 : #elezioni- #Grillo : “Contagiati dagli zombie ma vinceremo”. #Calenda : “Con #Pd o al #centro? Decidiamo lunedì'.… - Luxgraph : M5S, Grillo: «Alcuni di noi caduti, altri contagiati dagli zombie, ma vinceremo» #corriere #news #2022 #italy… - IVALDO1962 : RT @ultimora_pol: #Italia Beppe #Grillo: 'Sapevamo fin dall’inizio di dover combattere contro zombie che avrebbero fatto di tutto per sconf… - Gb13Giovanna : RT @ultimora_pol: #Italia Beppe #Grillo: 'Sapevamo fin dall’inizio di dover combattere contro zombie che avrebbero fatto di tutto per sconf… -

BeppeRoma, 30 luglio 2022 - "Non esiste un vento favorevole per chi non sa dove andare, ma è certo ... E così è stato: alcuni di noi sono caduti, molti sono stati. Ma siamo ancora qui, ...E così è stato: alcuni di noi sono caduti, molti sono stati. Ma siamo ancora qui, e alla ... Lo scrive Beppesul suo blog. Ore 8.35 - 'Compiangiamo chi di noi è caduto e non ha ...Grillo si autoconvince Da parte di Grillo è arrivata una ... E così è stato: alcuni di noi sono caduti, molti sono stati contagiati. Compiangiamo chi di noi è caduto e non ha resistito al contagio", è ...MILANO (ITALPRESS) - 'Compiangiamo chi di noi è caduto e non ha resistito al contagio. Ma soprattutto ringraziamo chi di noi ha combattuto e ...