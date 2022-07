Grande Fratello Vip 7: saltano dei nomi, i 6 personaggi che non entreranno in casa (Di sabato 30 luglio 2022) In questi giorni sembra che Alfonso Signorini e il resto degli autori del Grande Fratello Vip abbiano chiuso il cast iniziale della settima edizione del reality. Sono saltati però alcuni nomi dati quasi per certi da alcuni siti e settimanali. Stando all’esclusiva di Tv Blog, non vedremo Patrizia De Black (che resta a casa con l’amato cane e il suo migliore amici), ma anche Guendalina ed Edoardo Tavassi, che si erano proposti a Signorini. Pare che non vedremo nemmeno l’attore ucraino Artem Tkachuk, Paolo Cannavaro e Jeda Filal, Il compagno di Vera Gemma. Sembra invece certo che dalla porta rossa entreranno: Chadia Rodriguez, Antonino Spinalbese, Umberto Smaila, George Ciupilan e Pamela Prati (pronta però a chiamare un taxi all’occorrenza). #GFvip Questo è il momento in cui Pamela Prati scopre che non ... Leggi su biccy (Di sabato 30 luglio 2022) In questi giorni sembra che Alfonso Signorini e il resto degli autori delVip abbiano chiuso il cast iniziale della settima edizione del reality. Sono saltati però alcunidati quasi per certi da alcuni siti e settimanali. Stando all’esclusiva di Tv Blog, non vedremo Patrizia De Black (che resta acon l’amato cane e il suo migliore amici), ma anche Guendalina ed Edoardo Tavassi, che si erano proposti a Signorini. Pare che non vedremo nemmeno l’attore ucraino Artem Tkachuk, Paolo Cannavaro e Jeda Filal, Il compagno di Vera Gemma. Sembra invece certo che dalla porta rossa: Chadia Rodriguez, Antonino Spinalbese, Umberto Smaila, George Ciupilan e Pamela Prati (pronta però a chiamare un taxi all’occorrenza). #GFvip Questo è il momento in cui Pamela Prati scopre che non ...

GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #20luglio 1937; muore a Roma il celebre Fratello #GuglielmoMarconi, grande fisico e inventore, insigni… - polemicosa101 : Il Grande Fratello si avvicina e io penso solo alle mie future lotte con Fvipsocial - BITCHYFit : Grande Fratello Vip 7: saltano dei nomi, i 6 personaggi che non entreranno - osporconatore : @selby_de @ProfCampagna Tu al massimo puoi ricordare quando ci sono le repliche del tuo programma culturale preferito: il Grande Fratello - dal_puro : @alevale91 @Britney01961304 ringraziate uno dei vostri che stasera così dal nulla, per prendere due like in più, ha… -