Grand Hotel - Intrighi e passioni 3 | anticipazioni puntata del 5 agosto

Redazione Sorrisi Rai1 " Top Dieci ": 2.087.000 spettatori (share 17,7%). Canale 5 "" Intrighi e Passioni ": 1.407.000 spettatori (share 12,3%). Rete 4 "Quarto Grado " Le Storie" : 1.025.000 spettatori (share 8,9%). Rai2 " N. C. I. S .": 791.000 spettatori (share 5,5%). ...Per chi ha seguito accanitamente la seconda puntata didi Venerdì 29 Luglio ed adesso non vede l'oro che arrivi la settimana prossima per scoprire cosa accadrà nel terzo appuntamento del 5 Agosto, non temete: il nostro articolo vi spiegherà ...Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda venerdì 29 luglio 2022 ...Le anticipazioni della terza puntata di Grand Hotel di Venerdì 5 Agosto ci dicono che salterà fuori un'amara verità: occhi puntati su Diego.