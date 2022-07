Grand Hotel 3 anticipazioni: Alicia, Maite e Julio cercano tutta la verità su Diego, cosa scoprono? (Di sabato 30 luglio 2022) Sarà una lunga estate in compagnia di Grand Hotel 3 per cui preparatevi per scoprire tanti intrighi inaspettati anche nelle prossime puntate! Le nostre anticipazioni ci rivelano che cosa accadrà nella terza puntata della soap spagnola, pronti a scoprire che cosa vedremo la prossima settimana? La terza puntata di Grand Hotel andrà in onda il 5 agosto 2022 su Canale 5. Come avrete visto negli ultimi episodi in onda nella prima serata di Canale 5, Javier ha sposato Laura Montenegro e sembra essere molto felice della sua scelta. Durante i festeggiamenti delle nozze, il rapitore di Alicia, Ezequiel, si presenta all’Hotel per ricattare Diego. Dopo aver preso in ostaggio Maite, viene però arrestato dal ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 30 luglio 2022) Sarà una lunga estate in compagnia di3 per cui preparatevi per scoprire tanti intrighi inaspettati anche nelle prossime puntate! Le nostreci rivelano cheaccadrà nella terza puntata della soap spagnola, pronti a scoprire chevedremo la prossima settimana? La terza puntata diandrà in onda il 5 agosto 2022 su Canale 5. Come avrete visto negli ultimi episodi in onda nella prima serata di Canale 5, Javier ha sposato Laura Montenegro e sembra essere molto felice della sua scelta. Durante i festeggiamenti delle nozze, il rapitore di, Ezequiel, si presenta all’per ricattare. Dopo aver preso in ostaggio, viene però arrestato dal ...

