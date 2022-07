Grand Hotel 3, anticipazioni 5 agosto 2022: la vera identità di Diego (Di sabato 30 luglio 2022) Grand Hotel 3 ritorna in onda il 5 agosto 2022 su Canale 5 in prima serata con due nuovi episodi della terza stagione. In questo appuntamento, Alicia, Julio e Maite scopriranno la vera identità di Diego Murquia e dovranno trovare il modo di dimostrarlo. Nel frattempo, Javier e Laura torneranno da Parigi con una brutta notizia mentre Sofia e padre Grau saranno sempre più vicini. Infine, Andrés si autoaccuserà del presunto omicidio di Belén. Grand Hotel 3: Sofía e padre Grau sempre più vicini Il primo episodio della serata si intitola «La nobiltà porta obblighi» e vedrà Diego soddisfatto per la morte in carcere di Ezequel. Tuttavia, Ayala troverà una nota alquanto inquietante vicino al cadavere dell'uomo che recita In ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 30 luglio 2022)3 ritorna in onda il 5su Canale 5 in prima serata con due nuovi episodi della terza stagione. In questo appuntamento, Alicia, Julio e Maite scopriranno ladiMurquia e dovranno trovare il modo di dimostrarlo. Nel frattempo, Javier e Laura torneranno da Parigi con una brutta notizia mentre Sofia e padre Grau saranno sempre più vicini. Infine, Andrés si autoaccuserà del presunto omicidio di Belén.3: Sofía e padre Grau sempre più vicini Il primo episodio della serata si intitola «La nobiltà porta obblighi» e vedràsoddisfatto per la morte in carcere di Ezequel. Tuttavia, Ayala troverà una nota alquanto inquietante vicino al cadavere dell'uomo che recita In ...

