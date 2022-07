TuttoAndroid : Google Pixel 7: tra le novità potrebbe esserci anche il supporto alle Flip Cover - TuttoTechNet : Google aggiungerà un equalizzatore per le cuffie Pixel Buds Pro - SonoNesqui : @MerdinaRosa Giuliano, su FB mi hai menzionato il Pixel di Google e ci sono più modelli usciti da pochissimo. Secon… - DiCri91 : RT @TuttoAndroid: Android 13 porterà la Game Dashboard su altri “dispositivi selezionati” #android #android13 - MicheleRagone26 : #Google Camera v8.6, l’aggiornamento sembra alludere al pieghevole Pixel -

Un'altra grande novità è l'ampliamento della disponibilità della Game Dashboard , che finora è stata esclusiva per ipiù recenti. O meglio: servirà Android 13, quindi non è ...È in distribuzione il primo aggiornamento firmware per6a . Ad annunciarlo è la stessasulle sue pagine di supporto, dove ha pubblicato anche il numero della build in rollout in tutto il mondo. È la SD2A.220601.003 e contiene nuove patch di ...Gli smartphone Pixel di Google si sono guadagnati sul campo una solida reputazione nella fotografia grazie all'eccellenza degli algoritmi messi a punto dal colosso di Mountain View, e il ...Lo smartphone Google Pixel 6a di fascia media ha ufficialmente ricevuto la sua prima patch a un giorno dal lancio: ecco cosa include.