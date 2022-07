Golf, PGA Tour 2022: Taylor Pendrith da solo al comando del Rocket Mortgage Classic dopo metà gara (Di sabato 30 luglio 2022) I Golfisti del PGA Tour continuano a regalare spettacolo nel Rocket Mortgage Classic (montepremi 8,4 milioni di dollari). L’evento, nato recentemente nel 2019, sostituisce il Quicken Loans National ed è la prima kermesse Golfistica a disputarsi interamente nei confini di Detroic City. Siamo giunti a metà gara ed abbiamo un leader solitario. Si tratta del canadese Taylor Pendrith, che grazie ad un round da -7 stacca di un solo colpo Tony Finau issandosi a -15 (129 colpi). -12 e terza posizione per l’americano Lee Hodges, che precede di due lunghezze i connazionali Russell Henley, Stewart Cink, e Cameron Young. Quest’ultimo è il migliore di giornata in seguito al super -9 che gli consente di scalare ben ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) Iisti del PGAcontinuano a regalare spettacolo nel(montepremi 8,4 milioni di dollari). L’evento, nato recentemente nel 2019, sostituisce il Quicken Loans National ed è la prima kermesseistica a disputarsi interamente nei confini di Detroic City. Siamo giunti aed abbiamo un leader solitario. Si tratta del canadese, che grazie ad un round da -7 stacca di uncolpo Tony Finau issandosi a -15 (129 colpi). -12 e terza posizione per l’americano Lee Hodges, che precede di due lunghezze i connazionali Russell Henley, Stewart Cink, e Cameron Young. Quest’ultimo è il migliore di giornata in seguito al super -9 che gli consente di scalare ben ...

