Giovanni Allevi | “Quando il buio ci travolge” L’inno alla vita dopo la morte della sorella

Leggi su dilei

(Di sabato 30 luglio 2022)ilci, il mondo appare oscuro ai nostri occhi. Non c’è alcuna luce in fondo al tunnel, né un appiglio a cui aggrapparsi per risalire in superficie. Ci lasciamo atterrare, inesorabilmente, perdendo ogni barlume di speranza. E poi c’èche, per l’ennesima volta, ci offre un punto di vista da cui dovremmo solo trarre ispirazione, una vision completamente opposta all’oscurantismo da cui ci lasciamore, talvolta anche per inezie.sta attraversando uno dei periodi più durisua, probabilmente il più brutto. Prima la diagnosi di mieloma, poi la tragica. Eppure sorride, ...