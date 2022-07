Giovani e lavoro, il 54% ritiene di non avere una paga adeguata. Quale salario minimo? Da mille a 1.500 euro (Di sabato 30 luglio 2022) La stampa nazionale riporta una situazione a dir poco disastrosa circa il rapporto dei Giovani italiani con le loro prospettive lavorative: non solo si legge di statistiche preoccupanti circa impieghi e occupazioni degli under 35, ma le esperienze di salari ridicoli e contratti spazzatura di tanti ragazzi e ragazze iniziano a passare dalle bacheche social ai quotidiani. La politica si divide sulle recenti proposte riguardanti tassazione e salario minimo, e il panorama tracciato da tutti i fattori in gioco causa confusione e smarrimento presso i Giovani. Abbiamo quindi pensato di proporre un breve questionario su questi temi, volendo fare il punto della situazione nella nostra provincia per proporre dell’informazione curata e mirata su un campione locale ampio ed omogeneo. Dall’1 al 16 luglio è stato possibile ... Leggi su bergamonews (Di sabato 30 luglio 2022) La stampa nazionale riporta una situazione a dir poco disastrosa circa il rapporto deiitaliani con le loro prospettive lavorative: non solo si legge di statistiche preoccupanti circa impieghi e occupazioni degli under 35, ma le esperienze di salari ridicoli e contratti spazzatura di tanti ragazzi e ragazze iniziano a passare dalle bacheche social ai quotidiani. La politica si divide sulle recenti proposte riguardanti tassazione e, e il panorama tracciato da tutti i fattori in gioco causa confusione e smarrimento presso i. Abbiamo quindi pensato di proporre un breve questionario su questi temi, volendo fare il punto della situazione nella nostra provincia per proporre dell’informazione curata e mirata su un campione locale ampio ed omogeneo. Dall’1 al 16 luglio è stato possibile ...

