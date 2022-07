Giornata mondiale dell’orgasmo | il piacere femminile più difficile da raggiungere Ecco perché e i consigli della sessuologa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 luglio 2022) Educazione al, lotta contro i tabù che generano vergogna e frustrazione. Soprattutto nelle donne, da sempre penalizzate dai pregiudizi. La, il 31 luglio, e lainternazionale, l’8 agosto, portano al centro dell’attenzione il raggiungimentosoddisfazione sessuale: il suo acme, potremmo dire. Un argomento che, a giudicare dal moltiplicarsi delle società e siti di benessere sessuale, è sempre più ricercato dalle donne. Si offrono, suggerimenti, percorsi educativi, prodotti per l’esplorazione delo per non limitarlo durante le fasi più delicate. Il ciclo, la maternità, la menopausa. Da La valigia rossa, ...