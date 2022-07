Giornata Mondiale dell’Amicizia 2022: perché si celebra il 30 luglio (Di sabato 30 luglio 2022) “È, l?amico è, qualcosa che più ce n’è meglio è”… Così una celebre canzone diventata l’inno alla amicizia spiega in parole semplici cosa sia una amico: un amico è la persona a cui ci rivolgiamo quando siamo tristi e che sa sempre come tirarci su il morale, conosce il meglio e il peggio di noi e che non ne ha paura. Amico è colui che ti tende la mano. Amico è quello che durante il temporale divide l’ombrello con te. Amico è quella persona che non ti volterà mai le spalle e camminerà al tuo fianco in questa vita. Tutto ciò che racchiude il significato della parola amicizia si celebra il 30 luglio di ogni anno con la Giornata Mondiale dell’Amicizia. La Giornata nasce con l’obiettivo di ricordare quanto sia preziosa la vera amicizia, fatta di coesione, condivisione, spartizione, ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 30 luglio 2022) “È, l?amico è, qualcosa che più ce n’è meglio è”… Così una celebre canzone diventata l’inno alla amicizia spiega in parole semplici cosa sia una amico: un amico è la persona a cui ci rivolgiamo quando siamo tristi e che sa sempre come tirarci su il morale, conosce il meglio e il peggio di noi e che non ne ha paura. Amico è colui che ti tende la mano. Amico è quello che durante il temporale divide l’ombrello con te. Amico è quella persona che non ti volterà mai le spalle e camminerà al tuo fianco in questa vita. Tutto ciò che racchiude il significato della parola amicizia siil 30di ogni anno con la. Lanasce con l’obiettivo di ricordare quanto sia preziosa la vera amicizia, fatta di coesione, condivisione, spartizione, ...

Pontifex_it : La Giornata Mondiale dei #NonnieAnziani è un’occasione per dire ancora una volta, con gioia, che la Chiesa vuole fa… - santegidionews : Ora su @RaiUno @Marco_europa sulla Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani @asuaimmaginerai #24Luglio - Avvenire_Nei : “Il messaggio del Papa 1° settembre 2022: 'La sorella madre terra grida. In balia dei nostri eccessi consumistici,… - educationbnb : RT @SalesianiVomero: 'Tutte le grandezze di questo mondo non valgono un buon amico'. Voltaire Buona Giornata Mondiale dell'Amicizia dall'I… - SalesianiVomero : 'Tutte le grandezze di questo mondo non valgono un buon amico'. Voltaire Buona Giornata Mondiale dell'Amicizia dal… -