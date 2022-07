Giorgio De Stefano | chi è il fidanzato di Silvia Provvedi | condannato a 12 anni e 8 mesi di carcere

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 30 luglio 2022) Il processo Epicentro contro la cosca Dedi Reggio Calabria si è conclusa con 53 condanne in rito abbreviato. Tra i condannati c’èDe, detto “Malefix“, noto anche per essere ildidel duo Le Donatella, ex concorrente del Grande Fratello e influencer. A fronte di una richiesta di condanna a 20di, l’uomo è statoa 12e 8di reclusione. In fase di indagine era stato indicato quale rappresentante a Milano dell’omonimo clan di ‘ndrangheta, un’accusa che però non è stata provata durante il primo grado di giudizio.Deè stato difeso dall’avvocato Antonio Bucci del foro di ...