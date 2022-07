Giorgia Meloni | ' Il Centrodestra è unito Rilanciamo l' economia | più assumi meno paghi'

cicciodevilla : RT @HSkelsen: Volete sentire una barzelletta? Ho appena sentito in TV che Giorgia Meloni ha chiesto ai suoi alleati di fare una campagna e… - Gabry0211 : RT @elio_vito: Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno già fatto un post di solidarietà, rammarico, condoglianze per l’uomo nigeriano barbara… - MgraziaT : RT @La_manina__: Giorgia Meloni si dichiara atlantista e garante della difesa del popolo ucraino. Poi però è pappa e ciccia con Orban, la q… - marco_disaro : RT @GiovaValentini: “La grande illusione dell’ex Cavaliere che non esiste più”: per conquistare la presidenza del Senato e diventare la sec… - EnzaSorti : RT @marieta99044909: Giorgia Meloni parla di sovranità energetica, ma Matteo Renzi Quando abbiamo fatto la battaglia per i termovalorizza… -

RaiNews

Berlusconi: "Anchepuò guidare il governo. La sinistra È divisa" Video : Letta: "Potrei usare la parola fascismo, ma non lo farò" Roma, 30 luglio 2022 - "Lo Stato non deve disturbare chi ...ROMA Nessuna promessa che non si può mantenere e che verrebbe smontata in campagna elettorale. No ad aumenti di spesa pubblica, per ogni riforma occorrerà avere la copertura:alla vigilia dell'incontro del centrodestra sul programma gli sherpa' indicati da ogni partito si vedranno lunedì detta la linea su come bisognerà presentarsi al giudizio degli elettori. Giorgia Meloni rassicura sull'affidabilità di Fratelli d'italia La graduatoria vede in testa il partito di Giorgia Meloni (23,3%) e il Pd (23,2%), distanziati di un solo decimale e ai massimi livelli registrati da sempre il primo e dall’inizio della legislatura il ...ROMA Nessuna promessa che non si può mantenere e che verrebbe smontata in campagna elettorale. No ad aumenti di spesa pubblica, per ogni riforma occorrerà avere la copertura: ...