GF Vip, quante sorprese! Saltano altri nomi come possibili concorrenti (Di sabato 30 luglio 2022) Alfonso Signorini ancora al lavoro per completare il cast del prossimo GF Vip: Saltano altri nomi avvicinati nei mesi scorsi Si avvicina sempre di più la nuova edizione del GF Vip con Alfonso Signorini pronto a riprendere il comando. Mentre alcuni nomi sono praticamente certi, grazie ai vari indizi sparsi dallo stesso presentatore via social in queste settimane, altri restano avvolti nel mistero, viste alcune trattative non concluse e saltate. Il sempre ben informato portale TVBlog ha fatto un po' il punto sui papabili concorrenti, decurtando la lista con alcuni nomi che sembravano pronti a varcare la porta rossa, ma che invece rimarranno al palo. LEGGI ANCHE: LULÙ SELASSIÉ INONDATA DI AFFETTO, RICEVE UNA SORPRESA DAI FAN (FOTO) Tra questi non vedremo al GF Vip la ...

