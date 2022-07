GdS – De Ketelaere al Milan | il giocatore perfetto per la filosofia del club

Leggi su justcalcio

(Di sabato 30 luglio 2022) 2022-07-30 08:07:47 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: Ventun anni, molto tecnico, duttile, in ascesa ma non ancora completamente affermato, costoso ma non in maniera esagerata: CDK rientra alla perfezione nelladelrossonero Ventuno anni, molto tecnico, multiruolo, in ascesa ma non ancora completamente affermato, quindi costoso, ma non in maniera esagerata. Charles De, che si appresta ad approdare aldopo un laborioso inseguimento, rappresenta l’archetipo di quello che è diventato il modello diricercato daldi via Aldo Rossi. Certo, i 32 milioni (più 3 di bonus) che andranno al Bruges sono un po’ oltre il budget cui si era spinta ultimamente la società rossonera: Fikayo Tomori, per dire, era ...