GdS – Cristiano Ronaldo | la volontà della Manchester United e la voglia di Champions

(Di sabato 30 luglio 2022) 2022-07-29 12:42:22 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla GdS: CR7 vuole essere ceduto, la dirigenza dei Red Devils non vuole privarsene. Il braccio di ferro continua e lui attacca i media su Instagram. Poi su una pagina di fan il suo commento Dov’è? Il tormentone delle prime 3 settimane del mese di luglio ha ancora una risposta facile: a Carrington, nel centro di allenamento dello. Dove giocherà CR7 nel 2023, la vera domanda dell’estate, resta ancora senza risposta. O meglio,vorrebbe giocare in una squadra che fa la. Mentre lovorrebbe che CR7 continuasse ad essere il suo “top player”, come lo ha definito il nuovo tecnico Erik Ten Hag. IL RITORNO — Martedì scorso il ...

