Gas | l’authority dell’energia cambia il metodo di aggiornamento dei costi delle bollette per gli utenti in maggior tutela

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 luglio 2022) L’ulteriore crescita dei prezzi all’ingrosso, legata al conflitto in Ucraina e alla riduzione dei flussi di gas da parte della Russia, ha convinto l’Arera are ildideidella materia prima per i 7,3 milioni didomestici ancora in regime di. Anche per intercettare in modo immediato le eventuali iniziative nazionali ed europee di contenimento dei prezzi,non utilizzerà più come riferimento le quotazioni a termine del mercato all’ingrosso europeo Ttf, bensì la media dei prezzi effettivi del punto di scambio virtuale italiano. Inoltre la frequenza didel prezzo diventa mensile, non più trimestrale. Il nuovo, legato alla ...