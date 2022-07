Mvukiye_adrian : RT @ETGazzetta: Galassia City, preso anche il Bahia: ora Mansour ha 12 club - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Galassia City, preso anche il Bahia: ora Mansour ha 12 club - ETGazzetta : Galassia City, preso anche il Bahia: ora Mansour ha 12 club - GDS_it : La galassia del #CityFootballGroup si allarga. Dopo il #Palermo arriva un club brasiliano: il Bahia, club attualmen… - sportli26181512 : Girona, UFFICIALE arriva Castellanos: un affare tutto made in Galassia City: L'attuale capocannoniere della Mls las… -

... il Sichuan Jiuniu nella Super League cinese, il Mumbaiin India, il Troyes in Francia, il Lommel in Belgio e il Palermo, neopromosso in Serie B, recente new entry dellaGroup. ...Perché è evidente a tutti che, facendo parte di unamondiale come ilFootball Group, i dirigenti stiano guardando anche a profili diversi da quelli di casa nostra. IlGroup ha una ...Lo sceicco Mansour, dopo aver investito sul Palermo, sarebbe vicino a rilevare la società brasiliana RIO DE JANEIRO (BRASILE) - La 'City Football Group', holding che fa capo al patron del Manchester C ...Situazione incresciosa in quel di Palermo, a poche settimane dall'avvio del campionato si sono dimessi allenatore e ds.