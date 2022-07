danielegabrieli : Ho il forte sospetto che questa sia una storia che la stampa ha raccontato in modo profondamente distorto. - angiuoniluigi : RT @leggoit: #gabriella carsano #morta, la “mamma-nonna” a cui tolsero la figlia perché “inaffidabile” - leggoit : #gabriella carsano #morta, la “mamma-nonna” a cui tolsero la figlia perché “inaffidabile” - lacittanews : L'accusa del marito - La piccola era stata concepita attraverso la fecondazione artificiale quando la donna aveva 5… - jackfollasb : Muore Gabriella Carsano, la mamma-nonna cui era stata tolta la figlia neonata -

È morta nei giorni scorsi dopo una grave malattia, a 69 anni,, la mamma a cui nel novembre del 2011 venne tolta la figlia di due anni secondo una decisione del Tribunale dei minori di Torino. La piccola era stata concepita attraverso la ...Morta, il lungo calvario e la perdita della figlia 'Questa donna ha sofferto un sopruso enorme' Per i media era la 'mamma - nonna', per via della maternità arrivata in tarda età, a 56 anni.È morta nei giorni scorsi dopo una grave malattia, a 69 anni, Gabriella Carsano, la mamma a cui nel novembre del 2011 venne tolta la figlia di due anni secondo una decisione ...Lei e il marito ebbero la bambina quando erano già avanti con gli anni, un vicino li accusò di averla abbandonata in auto ...