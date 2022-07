Futuro Acerbi, sul calciatore c’è l’Atalanta: i dettagli (Di sabato 30 luglio 2022) Il Futuro di Francesco Acerbi è tutto da decidere, con una cessione che è inevitabile e l’interesse dell’Atalanta: i dettagli Il Futuro di Francesco Acerbi è tutto da decidere, con una cessione che è inevitabile. Il difensore infatti si sta allenando in quel di Formello e non è andato in Germania con la squadra. Come riportato da Il Messaggero, sul difensore azzurro ci sarebbe l’interesse dell’Atalanta, anche se non andrebbe scartata l’ipotesi Inter. L’ostacolo sarebbe però sempre l’ingaggio da 2,5 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 luglio 2022) Ildi Francescoè tutto da decidere, con una cessione che è inevitabile e l’interesse del: iIldi Francescoè tutto da decidere, con una cessione che è inevitabile. Il difensore infatti si sta allenando in quel di Formello e non è andato in Germania con la squadra. Come riportato da Il Messaggero, sul difensore azzurro ci sarebbe l’interesse del, anche se non andrebbe scartata l’ipotesi Inter. L’ostacolo sarebbe però sempre l’ingaggio da 2,5 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

LazioNews_24 : Ancora da decidere il futuro di #Acerbi - junews24com : Acerbi Juve: bianconeri in corsa con altre due squadre. Tutti i dettagli - - LALAZIOMIA : Acerbi, dalla Lazio arriva l'indizio per il futuro - Calcio Style - McVirga86 : @YvanGoSlow24 Acerbi è buono. Meglio di ranocchia Ma è una mossa x chi pensa a vivacchiare e a cui non frega nulla del.futuro. - BullaInterista : RT @YvanGoSlow24: Uno nemmeno entra su Twitter che legge il nome di Acerbi accostato all'Inter. Altro 34enne con zero futuro. Certi calci… -