Funerali di Diana Pifferi | la nonna disperata | «Non ti abbiamo mai abbandonato | è tua madre che è pazza»

I funerali della piccola Diana. L'arcivescovo: 'Sconcerto e orrore'. 'Non comprendiamo come sia potuto succedere'. L'addio alla piccola Diana. Delpini: «La nostra città dovrebbe essere diversa». Grande folla e tantissima commozione ai funerali di Diana Pifferi, la bimba di 16 mesi lasciata morire dalla madre. Funerali Diana Pifferi, l'urlo della nonna Maria. La Piccola Bara Bianca di Diana Pifferi. Oggi pomeriggio alle 15:00 si sono tenuti i suoi funerali... Come si fa ad accet…

'Non ti abbiamo mai abbandonato, tua mamma è una pazza'. Così la nonna diPifferi, Maria, ha salutato per l'ultima volta la nipote al ...Mario Delpini, arcivescovo di Milano, in un messaggio letto aidella piccolaPifferi, la bimba di 18 mesi trovata morta il 20 luglio nell'appartamento di via Parea, in zona Ponte ...Folla e commozione nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, a San Giuliano Milanese, per i funerali della piccola Diana, la bimba di un anno e mezzo abbandonata e lasciata morire di stenti dalla madre.I funerali nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a San Giuliano Milanese, gremita di gente. Presenti la nonna e la zia della bambina, oltre ai sindaci di Milano, San Donato e San Giuliano. Davanti all ...