Funerali di Diana, la nonna: «La bambina era in salute, cresceva bene» (Di sabato 30 luglio 2022) Funerali della piccola Diana, la nonna ha dichiarato: «La bambina era in salute, cresceva bene. La vedevo in videochiamata» Si sono tenuti ieri, venerdì 29 luglio, i Funerali della piccola Diana, la bambina lasciata morire di stenti dalla madre, che ha trascorso una settimana lontana dalla bimba. Al corriere della Sera, la nonna della piccola Diana ha rilasciato un’intervista in cui parla della bambina e di ciò che è accaduto. Sulle condizioni di salute della bimba, ha detto la nonna: «La vedevo due volte al giorno, in videochiamata, qualche volta mi sorprendeva camminando, i suoi primi passi, cominciava a staccarsi dal divano. Certo ... Leggi su 361magazine (Di sabato 30 luglio 2022)della piccola, laha dichiarato: «Laera in. La vedevo in videochiamata» Si sono tenuti ieri, venerdì 29 luglio, idella piccola, lalasciata morire di stenti dalla madre, che ha trascorso una settimana lontana dalla bimba. Al corriere della Sera, ladella piccolaha rilasciato un’intervista in cui parla dellae di ciò che è accaduto. Sulle condizioni didella bimba, ha detto la: «La vedevo due volte al giorno, in videochiamata, qualche volta mi sorprendeva camminando, i suoi primi passi, cominciava a staccarsi dal divano. Certo ...

