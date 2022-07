Francia, il governo pensa di vietare gli eventi sportivi in notturna. Obiettivo: risparmiare energia (Di sabato 30 luglio 2022) Il calcio di sera in Francia potrebbe finire. Non è uno scherzo. Il ministro dello Sport francese, Amélie Oudéa-Castéra, sta pensando a misure per combattere il cambiamento climatico che sta causando così tante ondate di calore in tutto il mondo. Ecco perché ha proposto che non ci siano eventi sportivi in notturna dall’inverno nel calcio e nel rugby. Obiettivo: risparmiare energia. Il ministro dello Sport francese, Amélie Oudéa-CastéraUna legge mai vista prima In effetti, una delle proposte politiche per questo è che non ci siano eventi sportivi in notturna a partire dall’inverno e ciò inciderebbe direttamente sul calcio e sul rugby. La decisione riguarderebbe la Ligue 1, la Ligue 1 femminile e tutte ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 30 luglio 2022) Il calcio di sera inpotrebbe finire. Non è uno scherzo. Il ministro dello Sport francese, Amélie Oudéa-Castéra, stando a misure per combattere il cambiamento climatico che sta causando così tante ondate di calore in tutto il mondo. Ecco perché ha proposto che non ci sianoindall’inverno nel calcio e nel rugby.. Il ministro dello Sport francese, Amélie Oudéa-CastéraUna legge mai vista prima In effetti, una delle proposte politiche per questo è che non ci sianoina partire dall’inverno e ciò inciderebbe direttamente sul calcio e sul rugby. La decisione riguarderebbe la Ligue 1, la Ligue 1 femminile e tutte ...

borghi_claudio : Francia: dopo che il nuovo Parlamento ha votato per la cancellazione di futuri green pass contro il parere del gove… - repubblica : Francia, il governo cancella il canone tv: 'Tassa obsoleta e inadatta'. Allarme delle emittenti statali sulle risor… - Agenzia_Ansa : Le preoccupazioni della Francia per la crisi di governo in Italia: 'Draghi pilastro della Ue' #ANSA - TonyVascor107 : RT @IreneVeratti: In Francia il Senato ha votato un progetto di legge che impedisce di ripristinare Green pass, coprifuoco e lockdown. Fiss… - GuidoPalanza : RT @LeonardoPanetta: In Francia, il Senato ha votato un progetto di legge che impedisce di ripristinare Green pass, coprifuoco e lockdown.… -