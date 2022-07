Francesco Bagnaia | un grazie speciale a Valentino Rossi | “Mi ha aiutato”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 30 luglio 2022) Dopo la lunga pausa, si avvicina sensibilmente il ritorno della MotoGP sul panorama motoristico internazionale. L’appuntamento della pma settimana in Gran Bretagna porrà fine, infatti, ad un lungo digiuno per tutti gli appassionati. Tra i centauri che dovranno cambiare marcia in questo secondo tempo del Motomondiale 2022 c’è sicuramente il nostro: il piemontese è distante dalla vetta detenuta da Fabio Quartararo ed il ducatista è pronto al riscatto. Intanto, il ragazzo ha ripercorso i tempi vissuto nell’Accademy ringraziando. Le parole di(Credit foto – pagina Facebook)-min“La prima vittoria sulla Desmosedici contro Marquez? Da quel momento in poi – ha ...