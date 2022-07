Fra ciclismo, musica e teatro, Osio Sotto festeggia San Donato (Di sabato 30 luglio 2022) Il 7 agosto ricorre la celebrazione del santo di Arezzo. A Osio Sotto una settimana di appuntamenti spirituali e d’intrattenimento. Con il concerto di Bianca Atzei e uno spettacolo teatrale di «deSidera teatro Festival» Leggi su ecodibergamo (Di sabato 30 luglio 2022) Il 7 agosto ricorre la celebrazione del santo di Arezzo. Auna settimana di appuntamenti spirituali e d’intrattenimento. Con il concerto di Bianca Atzei e uno spettacolo teatrale di «deSideraFestival»

