FOTO PALERMO, al via la vendita delle maglie del Palermo 22/23 (Gallery) (Di sabato 30 luglio 2022) Inizia oggi la vendita delle nuove maglie che i rosanero indosseranno nel corso della stagione di Serie B 22/23 Leggi su mediagol (Di sabato 30 luglio 2022) Inizia oggi lanuoveche i rosanero indosseranno nel corso della stagione di Serie B 22/23

infoitsport : [FOTO] Palermo, ecco le nuove maglie per la stagione 2022/2023 - telodogratis : Palermo, a fuoco un’auto al parco Libero Grassi – LE FOTO - aldoalessi61 : RT @armel60: #Palermo di male in peggio è ormai una cloaca, ovunque !! Le foto lo dimostrano, siamo stanchi di protestare e fare un post al… - armel60 : #Palermo di male in peggio è ormai una cloaca, ovunque !! Le foto lo dimostrano, siamo stanchi di protestare e fare… - palermo24h : Grandi movimenti alla Diocesi di Ragusa: ecco tutti i trasferimenti. FOTO -