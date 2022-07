Formula 1, George Russell pole position in Ungheria (Di sabato 30 luglio 2022) La zampata di George Russell sul Gp di Ungheria. Il britannico della Mercedes conquista a sorpresa la pole position del GP di Ungheria. La Ferrari ha comunque le carte in regola per una grande gara e deve approfittare delle difficoltà trovate oggi dalla Red Bull, con Max Verstappen che ha avuto problemi di potenza e dovrà partire solo in quinta fila col decimo tempo. In seconda fila anche la McLaren di Lando Norris davanti alle Alpine di Esteban Ocon e Fernando Alonso. Perez scatterà 11° con la seconda Red Bull Leggi su ilfogliettone (Di sabato 30 luglio 2022) La zampata disul Gp di. Il britannico della Mercedes conquista a sorpresa ladel GP di. La Ferrari ha comunque le carte in regola per una grande gara e deve approfittare delle difficoltà trovate oggi dalla Red Bull, con Max Verstappen che ha avuto problemi di potenza e dovrà partire solo in quinta fila col decimo tempo. In seconda fila anche la McLaren di Lando Norris davanti alle Alpine di Esteban Ocon e Fernando Alonso. Perez scatterà 11° con la seconda Red Bull

