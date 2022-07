Fisco | rottamazione-ter | il pagamento entro l’8 agosto

(Di sabato 30 luglio 2022) In cassa adper confermare la pace fiscale. C'è infatti ancora qualche giorno per pagare le rate della "-ter" e del "Saldo e stralcio" originariamente in scadenza nel 2021. Il termine, stabilito dalla legge di conversione del decreto Sostegni-ter, è fissato al 31 luglio 2022 ma, in considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, saranno considerati validi i pagamenti effettuatiil prossimo 8L'articolo proviene da Firenze Post.

