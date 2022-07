Fiorentina, il ds del Partizan: «Milenkovic diventato molto forte. Per il futuro…» (Di sabato 30 luglio 2022) Ivica Iliev, direttore sportivo del Partizan Belgrado ha parlato del possibile futuro di Nikola Milenkovic Ai microfoni di Firenzeviola, il ds del Partizan Ivica Iliev ha parlato del difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic. LE PAROLE – «Non so bene cosa farà Nikola, solo le persone vicino a lui sanno se resterà a Firenze o se andrà a giocare altrove quest’anno. Posso dire che è un giocatore molto forte e, come tutti i calciatori che dal Partizan Belgrado sono andati alla Fiorentina, sta facendo molto molto bene». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 luglio 2022) Ivica Iliev, direttore sportivo delBelgrado ha parlato del possibile futuro di NikolaAi microfoni di Firenzeviola, il ds delIvica Iliev ha parlato del difensore dellaNikola. LE PAROLE – «Non so bene cosa farà Nikola, solo le persone vicino a lui sanno se resterà a Firenze o se andrà a giocare altrove quest’anno. Posso dire che è un giocatoree, come tutti i calciatori che dalBelgrado sono andati alla, sta facendobene». L'articolo proviene da Calcio News 24.

