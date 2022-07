Fiorentina, idea a sorpresa per la difesa: puó arrivare dal Milan! (Di sabato 30 luglio 2022) Continua la ricerca di un difensore per la Fiorentina che ha individuato diversi profili, tra cui uno potrebbe arrivare dal Milan. Infatti, il giornale La Nazione ha riportato che la Fiorentina sta seguendo con molta attenzione Simon Kjaer, difensore dei rossoneri che nella scorsa stagione si è laureato campione d’Italia. Il Milan sarebbe disposto a far partire il centrale con un prestito di un anno con diritto di riscatto da valutare al termine della stagione successiva. Kjaer Fiorentina Milan Per i viola l’arrivo di Kjaer rappresenterebbe l’opportunità di avere in rosa un calciatore con molta esperienza anche a livello europeo, vista la partecipazione in Conference League nella prossima stagione. Per il danese la Fiorentina sarebbe la quarta squadra italiana in cui ha giocato dopo le ... Leggi su rompipallone (Di sabato 30 luglio 2022) Continua la ricerca di un difensore per lache ha individuato diversi profili, tra cui uno potrebbedal Milan. Infatti, il giornale La Nazione ha riportato che lasta seguendo con molta attenzione Simon Kjaer, difensore dei rossoneri che nella scorsa stagione si è laureato campione d’Italia. Il Milan sarebbe disposto a far partire il centrale con un prestito di un anno con diritto di riscatto da valutare al termine della stagione successiva. KjaerMilan Per i viola l’arrivo di Kjaer rappresenterebbe l’opportunità di avere in rosa un calciatore con molta esperienza anche a livello europeo, vista la partecipazione in Conference League nella prossima stagione. Per il danese lasarebbe la quarta squadra italiana in cui ha giocato dopo le ...

