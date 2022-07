Finanza | Fabrizio Oliva | Le obbligazioni? Sono ancora un investimento tranquillo

Leggi su ildenaro

(Di sabato 30 luglio 2022) di Alessia Viviano In uno scenario di frammentazione dei mercati obbligazionari nell’ambito Eurozona, risulta difficile identificare il giusto punto d’ingresso. Ma, in una prospettiva storica di lungo termine, i titoli obbligazionari hanno sempre dimostrato di saper difendere il capitale e di fornire un giusto ritorno sull’. L’inizio del 2022 è stato caratterizzato nel primo semestre, da un notevole drawdown, che ha dato seguito ad un ribilanciamento del rapporto rischio/rendimento per i prezzi dei Titoli di Stato. Ma, ricordiamo che questi massicci cali, inevitabili in un mercato finanziario, creano spesso i presupposti per un mercato più ricco di opportunità: ogni caduta genera solitamente una risalita maggiore. E, maggiore sarà il crollo del mercato, più marcato sarà il rialzo che vi sarà in seguito. Cerchiamo di entrare nel dettaglio con ...