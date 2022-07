“Finalmente mamma di Mia”. L’ex UeD ha partorito: fiocco rosa prima del suo compleanno (Di sabato 30 luglio 2022) Festa grande per L’ex volto di Uomini e Donne, che è Finalmente diventata mamma. L’annuncio è stato fatto sia da lei che dal suo compagno, entrambi al settimo cielo per questa splendida notizia. La cosa ancora più bella è che la piccola è venuta al mondo poche ore prima del compleanno di sua madre, che ha compiuto 28 anni. Bellissime le parole usate sia dalL’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi che dal neo papà. Ad essere diventata madre è stata Cecilia Zagarrigo. Dunque, L’ex Uomini e Donne Cecilia Zagarrigo è mamma per la prima volta. Nelle ore precedenti il parto aveva scritto: “Ciao amiche, non è ancora nata ma io sono ricoverata in ospedale. Per il momento tutto procede. Spero di risentirvi presto insieme a ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 30 luglio 2022) Festa grande pervolto di Uomini e Donne, che èdiventata. L’annuncio è stato fatto sia da lei che dal suo compagno, entrambi al settimo cielo per questa splendida notizia. La cosa ancora più bella è che la piccola è venuta al mondo poche oredeldi sua madre, che ha compiuto 28 anni. Bellissime le parole usate sia dalcorteggiatrice del dating show di Maria De Filippi che dal neo papà. Ad essere diventata madre è stata Cecilia Zagarrigo. Dunque,Uomini e Donne Cecilia Zagarrigo èper lavolta. Nelle ore precedenti il parto aveva scritto: “Ciao amiche, non è ancora nata ma io sono ricoverata in ospedale. Per il momento tutto procede. Spero di risentirvi presto insieme a ...

positivevibonly : @curruda_ Mamma mia finalmente qualcuno lo dice, bisogna smetterla anche con questi film mentali, facciamoci i cazzi nostri - aaury98 : @wvandaheart Oh mamma pensavo che qualcuno arrivasse per mandarmi a quel paese ahahah Finalmente ho trovato qualcun… - thcismyrosebud : finalmente oggi rivedo mia mamma?? - supervimer68ann : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 28.07.2022 Califfo finalmente casa. E' andato a vivere in un vero paradiso insieme ad altri cani disabili, insieme… - drvcoslytherin : oggi finalmente dopo una settimana mamma ha avuto le risposte dal medico e fortunatamente va tutto bene, mio dio che sollievo -