Ferrara, pensionata morta in casa per avvelenamento (Di sabato 30 luglio 2022) commenta Una pensionata di 62 anni è stata trovata senza vita in casa sua, a Ferrara : si ipotizza sia stata avvelenata . Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ai vigili del fuoco che hanno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 30 luglio 2022) commenta Unadi 62 anni è stata trovata senza vita insua, a: si ipotizza sia stata avvelenata . Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ai vigili del fuoco che hanno ...

PupiaTv : Ferrara, pensionata trovata morta in casa: è stata avvelenata. Fermata la figlia - zazoomblog : Ferrara pensionata di 62 anni morta in casa per avvelenamento. Donna sospettata trattenuta in caserma - #Ferrara… - stefano_gatto97 : RT @TgrRai: Pensionata 62enne morta per avvelenamento nella sua casa a #Ferrara: una persona condotta dai #carabinieri in caserma per esser… - TgrRai : Pensionata 62enne morta per avvelenamento nella sua casa a #Ferrara: una persona condotta dai #carabinieri in caser… - PatruConstantin : RT @MediasetTgcom24: Ferrara, pensionata morta in casa per avvelenamento #Ferrara -